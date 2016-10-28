Ижевск, 28 октября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Инфляция в Удмуртии по итогам октября составила 0,5%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике увеличились на 3,1%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В течение месяца максимальный темп роста цен наблюдается в группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков — 1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,4%, бытовые услуги — на 0,3%. В группе услуг наблюдается дефляция в размере 0,1%.

С начала года наиболее значительно увеличились цены бытовых услуг — на 5,5%, непродовольственные товары с декабря подорожали на 4,2%, продовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 2,2%.

Лидерами роста цен в октябре на территории Удмуртии стали свежие помидоры и огурцы, которые подорожали на 67% и 63% соответственно. На 18% увеличилась стоимость апельсинов, на 15,6% подорожали куриные яйца при расчете за десяток, на 8,2% — сливочное масло, на 6% — виноград и на 4,5% подорожали куриные окорочка.

В диапазоне 1−3% выросла стоимость свинины (кроме бескостного мяса), пельменей, сырокопченой колбасы, кулинарных изделий из птицы, мясных консервов, рыбы охлажденной и разделанной лососевых пород, филе сельди соленого, оливкового масла, маргарина, молока пастеризованного и стерилизованного 2,5−3,2% жирности, сметаны, йогурта, творога жирного и нежирного, молока сгущенного с сахаром, сыров сычужных твердых и мягких, овощных консервов для детского питания, фруктовых соков, варенья, чая черного байхового, хлебных и булочных изделий из муки высшего сорта, картофеля, чеснока и отечественного пива.

В группе непродовольственных товаров на 7% подорожали сапоги или ботинки зимние для школьников, на 5% — головной убор мужской, на 4,5% — кроссовки для взрослых из натуральной кожи, на 4,3% — перчатки трикотажные женские, на 3,2% — мужские носки и женские осенние сапоги, на 2% — детские колготки и женские зимние сапоги.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств максимально подорожала настойка пустырника — на 10%.

В сфере образовательных услуг на 15% увеличилась стоимость дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях при расчете за час.

Кроме того, на 4,5% в октябре выросла стоимость билета на выставки и в музеи Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, инфляция в РФ в скором времени может опуститься ниже 4% — целевого показателя, установленного Банком России.

Министр отметил, что в настоящее время показатель инфляции находится на уровне 6,2%.