ЕЦБ продолжит скупку активов, пока не вырастет инфляция в еврозоне
Лондон, 28 октября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Европейский центральный банк будет стимулировать экономику еврозоны, пока уровень инфляции не дойдёт до целевой отметки, со ссылкой на члена Совета управляющих ЕЦБ Филипа Лейна передаёт Reuters.
ЕЦБ, скорее всего, примет решение в декабре (когда он представит квартальные макроэкономические прогнозы) о том, следует ли продолжать программу по скупке активов после марта 2017 года .
Последние данные свидетельствуют о небольшом скачке инфляции, но в годовом исчислении 0,4 процента далеки от целевых 2%.
«До тех пор, пока инфляция не находится на устойчивом пути к текущей цели, нынешняя политика размещения будет продолжаться», — говорит Лейн на мероприятии Reuters Newsmaker.
Март станет «перевалочным пунктом» для политики количественного смягчения, отметил банкир. Лейн напомнил, что ЕЦБ ещё в декабре объявил о том, что для дальнейших решений стремится к марту получить как можно больше данных и новых прогнозов.