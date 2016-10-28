Лондон, 28 октября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Европейский центральный банк будет стимулировать экономику еврозоны, пока уровень инфляции не дойдёт до целевой отметки, со ссылкой на члена Совета управляющих ЕЦБ Филипа Лейна передаёт Reuters.

Pixabay.com Штаб-квартира ЕЦБ

ЕЦБ, скорее всего, примет решение в декабре (когда он представит квартальные макроэкономические прогнозы) о том, следует ли продолжать программу по скупке активов после марта 2017 года .

Последние данные свидетельствуют о небольшом скачке инфляции, но в годовом исчислении 0,4 процента далеки от целевых 2%.

«До тех пор, пока инфляция не находится на устойчивом пути к текущей цели, нынешняя политика размещения будет продолжаться», — говорит Лейн на мероприятии Reuters Newsmaker.

Март станет «перевалочным пунктом» для политики количественного смягчения, отметил банкир. Лейн напомнил, что ЕЦБ ещё в декабре объявил о том, что для дальнейших решений стремится к марту получить как можно больше данных и новых прогнозов.