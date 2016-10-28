Москва, 28 октября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Один из трендов современной мировой практики в сфере управления объектами культурного наследия — бесплатный вход в музеи. В Москве в музеях, подведомственных департаменту культуры, выделяется один день каждого месяца для свободного посещения. Кроме того, бесплатно можно прийти в музеи в некоторые дни новогодних праздников, в дни празднования Дня города и во время проведения акции «Ночь музеев».

Cybersky Здание Дарвиновского музея в Москве

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При этом, как отмечали в мэрии столицы, в бесплатные дни работы количество посетителей выставочных залов заметно увеличивается. Так, за за 2015 год городские музеи посетили порядка 11,8 млн человек. В связи с этим, рассматривается возможность перевести культурные учреждения на новый режим работы, согласно которому в месяц можно будет посещать до 30 музеев бесплатно, их расписание дней свободного посещения не будет пересекаться.

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Отметим, что распоряжение столичных властей не распространяется на музеи федерального значения, поэтому вход в такие музеи остается платным. Для детей, студентов и пенсионеров предусмотрены льготы. Несмотря на это, поход в музей для многих москвичей остается удовольствием не из дешевых.

Как прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM координатор экспозиционной и выставочной деятельности Сахаровского центра Наталья Самовер, ценовая политика в московских музеях не способствует привлечению посетителей. «Повышение цен на вход в музеи приводит к тому, что количество посетителей снижается и, главное, падает качество посетителей. Проблема состоит в том, что департамент культуры не совсем отдает себе отчет в том, что к музею нельзя предъявлять такие же требования по самоокупаемости, как и в других коммерческих заведениях. Тут нужна правильная государственная политика в области музеев. Необходимо сознательно удерживать цены на музеи, чтобы они были доступны», — пояснила она.

Самовер добавила, что в городе периодически проводят акции, позволяющие горожанам бесплатно посещать выставки. Например, в октябре-ноябре для всех желающих открыт для свободного посещения Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Однако подобные разовые благотворительные акции не могут изменить ситуацию в целом, уверена эксперт.

С мнением, что музеи имеют важнейшее значение для развития культуры, повышения образовательного уровня людей, укрепления национальной идентичности согласился и общественник Чермен Дзотов. Как он отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, если вход в музей является бесплатным, то большое количество людей уже благодаря этому одному факту могут прикоснуться к культурному и историческому наследию. «Пока в Москве полностью бесплатными — для всех и в любой день — являются следующие музеи: Музей индустриальной культуры, Народный музей истории Московского метрополитена, Музей истории Московской городской психиатрической больницы им. Н.А.Алексеева», — уточнил он.

При этом общественник подчеркнул, что во всем мире немало музеев, которые можно посещать бесплатно. «Это Музей Лондона, Британский музей, Музей Виктории и Альберта, Военно-исторический музей Берлина, Музей Берлинского монетного двора, Национальный музей американских индейцев в Нью-Йорке, Городской Музей изящных искусств в Париже и другие», — уточнил Дзотов.

По его мнению, в столице тенденция к введению бесплатного посещения музеев будет только возрастать: «Однако есть определенные финансовые ограничения. Если государство или спонсоры смогут выделять средства, достаточные для полного обеспечения учреждений культуры, то тогда не исключено и то, что в России все большее количество музеев перейдут к бесплатному входу посетителей».

Напомним, ранее департамент культуры столицы объявил список семи самых посещаемых музеев Москвы, подведомственных городу. Так, среди самых популярных — музей-заповедник «Царицыно», Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей керамики и усадьба Кусково, Мемориальный музей космонавтики, Музей Москвы, Музейно-выставочное объединение «Манеж» и Мультимедиа-арт-музей.

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