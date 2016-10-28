Минск, 28 октября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Курс белорусского рубля, привязанный к «корзине валют», с ноября будет рассчитываться по-новому, исходя из увеличения доли российского рубля — соответствующее решение закреплено решением правления Нацбанка республики, сообщает пресс-служба госрегулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские рубли

Решение касается изменения с 1 ноября 2016 года весов валют в стоимости корзины иностранных валют и установления их на следующих уровнях: для российского рубля — 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

«Данное решение принято в рамках стратегии поэтапного сближения удельного веса российского рубля в корзине иностранных валют и доли Российской Федерации во внешнеторговом обороте Республики Беларусь, которая составляет около 50 процентов, — сказано в официальном комментарии. — При определении удельных весов доллара США и евро учитывалось соотношение объема торгов указанными валютами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», по результатам которых устанавливается официальный обменный курс, и доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Республики Беларусь».

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот Белоруссии с Россией за I полугодие упал на 9,8% до $12 млрд (52,3% белорусского товарооборота). Россия направила в Белоруссию прямых инвестиций на $461,9 млн (за январь-июнь 2015 года — $678,9 млн) или 52% всего поступления ПИИ.

Совмин Белоруссии постановлением №336 от 25 апреля утвердил план мероприятий по реализации директивы Александра Лукашенко №3 от 14 июня 2007 года «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», утвержденной в новой редакции указом №26 от 26 января. Первый раздел посвящён обеспечению диверсификации экспорта. В конечном итоге руководство Белоруссии надеется сократить долю России во взаимной торговле, однако пока доля России растёт при падении взаимной торговли в стоимостном выражении.

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