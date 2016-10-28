Воронеж, 9 июня, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Два человека ранены после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронеже. Об этом 9 июня сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое», — написал Гусев.

Он добавил, что раненым оказывается вся необходимая помощь.

Кадр из видео. Украинский беспилотник Последствия взрыва беспилотника ВСУ. Воронеж. 9 июня 2023 г.

Ранее глава региона сообщил, что в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник, на месте работают спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня система противовоздушной обороны сбила две цели над Белгородом. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили. Пострадавших нет