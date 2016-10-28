Смоленск, 28 октября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Администрацией Смоленской области подготовлены предложения в адрес федерального центра по оказанию региону содействия в реализации ряда социально-экономических проектов и программ. Об этом сообщил глава региона Алексей Островский 28 октября в ходе встречи с депутатами, избранными от Смоленской области в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона. Во встрече приняли участие заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, член комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Admin-smolensk.ru Встреча Александра Островского с депутатами

Открывая рабочую встречу, Алексей Островский обратил внимание депутатов на необходимость выстраивания эффективной системы взаимодействия региона с нижней палатой Российского парламента. Глава региона напомнил, что ранее было принято решение о проведении совместных рабочих встреч в каждую «региональную» неделю депутатов

«Потому что наше соработничество — исполнительной власти региона и вас как представителей жителей региона в Государственной думе — точно будет конструктивным, поскольку прошлый опыт нашего сотрудничества с Вами еще в прошлом созыве Государственной думы и нам в администрации области, и смолянам показывает свою эффективность», — подчеркнул Алексей Островский.

На встрече, в частности, обсуждались итоги заседания комиссии по региональному развитию, которая прошла 26 октября в Москве под председательством вице-премьера Дмитрия Козака.

«Министерство финансов строго-настрого предупредило регионы, что в случае игнорирования позиции Минфина о необходимости сокращения ряда расходов, финансовая помощь субъектам предоставляться не будет. В числе прочих расходов, которые несут субъекты, а Минфин считает их невозможными для регионального бюджета, есть как обоснованные, так и, на мой взгляд, необоснованные. Существует жесткое указание Минфина по сокращению государственных и муниципальных служащих, отказу от финансирования профессиональных спортивных клубов, проведения тех или иных театральных и кинофестивалей за счет средств областного бюджета. От нас требуют строго следовать Указам президента и обеспечивать рост зарплат бюджетников исключительно в рамках «дорожных карт», не превышая показатели, которые нам утвердили профильные министерства», — отметил Алексей Островский.

«Да, действительно, в свое время, у нас в области были предоставлены людям льготы, которые не обеспечивались ни в малейшей степени финансовыми возможностями региона. Но эти льготы даны, мы их из года в год сохраняем. Это наша с вами принципиальная позиция, и я благодарен фракции «Единая Россия» за то, что каждый год депутаты вместе с губернатором, с администрацией все эти льготы сохраняют. Минфин категорически требует от нас эти льготы или отменять, или финансировать их строго в рамках средств регионального бюджета без финансовой помощи федерального центра», — почеркнул губернатор.

Также глава региона сообщил, что администрацией под его руководством подготовлены конкретные предложения в адрес федерального центра по оказанию Смоленщине содействия в реализации социально-экономических проектов и программ, исходя из существующих реалий. Некоторые из них касаются, в частности, изменения действующего законодательства, внесения поправок в нормативные документы, для чего губернатор заручился поддержкой депутатов Госдумы.

На встрече обсуждались и конкретные проблемы. Так, речь шла о реконструкции Вяземского Вознянского водозабора, очистных сооружений в городе Смоленске и станции обезжелезивания воды в Рославльском городском поселении. На решение этих вопросов нужны значительные средства, которых в бюджете сегодня нет. Помощь может быть оказана из федерального бюджета — а для этого нужна поддержка депутатов Госдумы.

Сергей Неверов поблагодарил губернатора за организацию выборов в регионе. Он также попросил администрацию региона составить реестр социальных обязательств и расходов, от которых регион отказаться не может.

«По исполнению социальных обязательств перед гражданами: здесь мы должны стоять жестко и будем прилагать все усилия вплоть до обращения к председателю правительства. Выплаты по социальным обязательствам мы должны сохранить и постараемся, конечно, это сделать», — подчеркнул Неверов.

«Регион, действительно, имеет наибольшее количество льгот, данных населению, в сравнении с большинством иных субъектов. Смоленская область, действительно, не может их «тянуть» самостоятельно. Но если в разные годы разные администрации региона определили такие социальные обязательства, задача власти их обеспечить», — отметил губернатор Алексей Островский. Он добавил, что исполнение только двух социальных обязательств, принятых в 2008 — 2010 годы, — перед ветеранами труда Смоленской области и выплата регионального материнского капитала, — ежегодно обходятся бюджету в 750 млн рублей.

Что касается оптимизации расходов, то, отметил Алексей Островский, с момента его прихода на пост главы региона в области было сокращено — путем укрупнения — около 30 сельских поселений, с сокращением трат на управленческий аппарат.

Алексей Островский также обратил внимание Артема Турова как члена комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на ключевой, по его мнению, вопрос — необходимость продвижения интересов смоленских товаропроизводителей в приграничных областях Республики Белоруссия. По мнению губернатора, экономическое взаимодействие Смоленской области и регионов Белоруссии должно осуществляться на паритетных и взаимовыгодных условиях, однако смоленские предприниматели не всегда находят поддержку и понимание со стороны местных властей сопредельного государства.