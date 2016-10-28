Ульяновск, 28 октября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Объем инвестиций в экономику Ульяновской области за январь-сентябрь 2016 года составил более 54 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, такие данные были получены Научно-исследовательским институтом изучения проблем региональной экономики по итогам исследования социально-экономического развития региона.

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Исследование показало рост основных показателей, характеризующих устойчивое развитие Ульяновской области.

По словам губернатора Сергея Морозова, на сегодня по ключевым индексам социально-экономического развития Ульяновская область имеет достаточно хорошие результаты, которые по сравнению с началом года значительно улучшились: «И это очень важно для нас, потому что от этих данных мы отталкиваемся при формировании бюджета, государственной политики, связанной с реализацией наших крупных инвестиционных проектов и реформ».

«Так, по итогам девяти месяцев регион демонстрирует лучший результат в ПФО по добыче полезных ископаемых с показателем в 109%. На втором месте после Ульяновской области находятся Саратовская область с индексом — 107,9% и Кировская область — 107%. Также регион сохраняет лидирующие позиции в ПФО по темпам роста поголовья крупного рогатого скота, опережая другие субъекты РФ», — заявил Морозов.

В свою очередь заместитель председателя правительства Ульяновской области Олег Асмус отметил, что по прогнозам 12 месяцев у региона есть все шансы войти в перечень субъектов РФ, в которых за последние десять лет индекс промышленного производства демонстрирует положительную динамику и не опускается ниже отметки в100%.

Основными источниками его роста являются топливно-энергетическая отрасль, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Все эти показатели в регионе стабильно высокие, кроме того, в текущем году также наблюдается увеличение производства машин и оборудования — 126,2%, резиновых и пластмассовых изделий — 145,7%, пищевой отрасли — 136,8%.

По данным областного правительства, по итогам 9 месяцев в регионе зафиксирован рост индекса продукции сельского хозяйства, данный показатель составляет — 106,9%. Основной вклад в формирование индекса вносит растениеводство. Кроме того, за отчетные период намолочено зерна — 962,1 тыс. тонн или 142,7% к уровню прошлого года. Положительная динамика отмечается по показателям животноводства в хозяйствах всех категорий. Производство мяса выросло относительно прошлого года на 9,5%, молока на 1,7%, яиц на 4,5%.

Кроме того, рост объёма инвестиций за январь-сентябрь в Ульяновской области отмечается на уровне 100%. В прошлом году объём инвестиций за соответствующий период составил 51,8 млрд рублей.

Благоприятная ситуация зафиксирована также и на рынке труда, где по уровню регистрируемой безработицы Ульяновская область делит лидерство с Нижегородской областью с показателем 0,52%. Это значительно ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В начале текущего года в регионе этот показатель составлял 0,64%. Отмечается и снижение уровня общей безработицы, рассчитываемой по методологии МОТ — 4,3%. По состоянию на 1 октября на территории региона создано 17 957 рабочих мест, из них 2724 рабочих места — в организациях, реализующих инвестиционные проекты.

Также по итогам девяти месяцев положительная динамика наблюдается по производству: нефти — 102,6%, мяса — 105%, растительных масел и жиров — 172,8%, напитков — 184,9%, ткани — 103,4%, станков — 144,9%.