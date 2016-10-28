Красногорск, 28 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Более 12 тысяч коммунальщиков и свыше двух тысяч единиц спецтехники будут задействованы в расчистке дорог и улиц Подмосковья от снега предстоящей зимой, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Metropolitan Transportation Уборка снега

«Службы жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья готовы к работе в отопительный сезон и к борьбе с предстоящей непогодой. Во всех муниципальных образованиях Подмосковья сформированы необходимые бригады рабочих и техники», — заявил Пестова.

Рачищать улицы и дороги области от снега зимой 2016 года будут около 12 тысяч работников сферы ЖКХ и более двух тысяч единиц спецтехники. При ухудшении погодных условиях количество ресурсов может быть увеличено. В регионе также сформирован запас противогололедных реагентов — свыше 300 тысяч кубометров, определено 250 мест для вывоза и складирования снега.

«Благодаря установленным на уборочной технике датчикам ГЛОНАСС стало возможно оперативно пресекать необоснованный простой или нецелевое использование спецтехники, которая должна в это время убирать снег или вывозить мусор. Также это дает возможность более рационально распределять силы и средства коммунальных служб — к примеру, направить при обильном снегопаде технику на наиболее проблемные участки», — резюмировал Пестов.

Напомним, согласно закону Московской области «О благоустройстве в Московской области», время зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лишь половина муниципалитетов Московской области заключила договоры на уборку снега на зимний период 2017 года. «На следующий год не заключены контракты на уборку снега в 31 из 68 муниципальных образований. Частично имеются контракты на уборку снега в 30 муниципалитетах и только в семи муниципалитетах уже есть все контракты на зимний период 2017 года», — заявила ранее глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.