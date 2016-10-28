Саратов, 28 октября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Саратовском государственном аграрном университет имени Н.И. Вавилова создана и апробирована на полях новая дождевальная машина «Кубань-ЛК1М» (Каскад), являющаяся аналогом современной зарубежной дождевальной техники, обладает хорошим качеством полива и конкурентна по стоимости. Машина комплектуется системой дистанционного управления, в том числе с помощью сотового телефона, а также дополнительным программным обеспечением и управлением через спутниковые системы слежения GPS/ГЛОНАСС, сообщили ИА REGNUM в региональном Минсельхозе.

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В последние годы многие предприятия агробизнеса рассматривают внедрение орошения земель как основу гарантированного и стабильного получения высоких урожаев независимо от погодных условий.

«Важнейшей проблемой мелиорации в Российской Федерации является расширение орошаемых площадей, применение эффективной современной поливной техники, техническое улучшение оросительной сети и насосносилового оборудования путем комплексной реконструкции и восстановления. Решение этой проблемы возможно путем модернизации мелиоративного комплекса в направлении разработки новой поливной техники и совершенствования технологического оборудования и условий ведения орошаемого земледелия, обеспечивающих дальнейшее развитие потенциала орошаемых земель, повышения рентабельности производства растениеводческой продукции», — пояснил ИА REGNUM разработчик «Кубань-ЛК1М» (Каскад), декан факультета инженерии и природообустройства СГАУ имени Вавилова Дмитрий Соловьев.

Он отметил, что в РФ большая часть оросительных систем создана в советский период и значительно устарела, износ отдельных систем достигает 80%. Еще одна из основных проблем — практически потерянный потенциал по производству современных дождевальных машин. Выпускаемые массово дождевальные машины «Фрегат», «Днепр», «Кубань» уже материально и морально устарели. Поэтому необходимы шаги не столько по совершенствованию дождевальной техники «советских» времен, сколько по конструированию и созданию современных, недорогих и эффективных машин.

Правильно подобранный севооборот, строгое соблюдение технологии выращивания и индивидуальный подход к каждой культуре делают орошение одним из самых рентабельных видов ведения агробизнеса. Так, выращивание сои и кукурузы на орошении позволяет практически в течение одного-двух сезонов окупить затраты на приобретение дождевальной техники с учетом выделения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение мелиоративной техники.

С начала 90-х по 2014 год предприятия-производители оросительной техники, как правило, переориентировалось на выпуск другой продукции.

Создание новой отечественной широкозахватной дождевальной техники является актуальной задачей вследствие проведения масштабных работ по вводу мелиорируемых земель в рамках Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014−2020 годы», а также для реализации политики импортозамещения в АПК. Вновь разрабатываемая техника должна быть конкурентоспособной на отечественном рынке как по ценовым характеристикам, так и обеспечивать поддержание уровня механизации полива, подчеркивает Дмитрий Соловьев.

Учеными ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» была проделана большая работа по исследованиям, проектированию и внедрению новой дождевальной машины «Кубань-ЛК1М» (Каскад). В 2016 году начат промышленный выпуск этой техники.

Для того, чтобы реализовать проект, в университете была проведена огромная работа по созданию опытно экспериментального участка по внедрению дождевальной техники. Элементы машин изготавливались: в лабораториях университета (автоматика, дождеобразующие устройства, элементы металлоконструкции) включая инновационный инжиниринговый центр СГАУ, так и на заводах Саратовской области (ОАО Саратовский машиностроительный завод «Элеватормельмаш», ООО «Орбита», ООО «АгроТехСервис» и др.).

«Кубань-ЛК1М» (КАСКАД) — современная отечественная многоопорная, колесная, электрифицированная машина кругового действия с забором воды от закрытой оросительной сети или из скважины. Возможна установка на существующие сети для старых машин «Фрегат», которыми до сих пор пользуются многие фермеры. Радиус полива — до 800 м.

Машина комплектуется системой дистанционного управления, в том числе с помощью сотового телефона, а также дополнительным программным обеспечением и управлением через спутниковые системы слежения GPS/ГЛОНАСС. Данная система апробирована и использована на машинах, внедренных в ООО «Наше дело» в Энгельсском районе Саратовской области, что повысило эффективность работы и обеспечило комфортабельность, упростило использование (эксплуатацию) машины.

Приборы слежения курса «Кубань-ЛК1М» (КАСКАД) установлены на каждой самоходной тележке, состоят из защитных выключателей, контактных реле и системы выравнивания, рабочих микросхем и устройств безопасности. Корпус выполнен из нержавеющей стали с защитой от попадания влаги, что повышает безопасность эксплуатации.

Конструкция дождеобразующих устройств подбирается в зависимости от орошаемой культуры

«Кубань — ЛК1М» (КАСКАД) идеально подходит для местностей с не ровным рельефом, — комментирует Дмитрий Соловьев. — Конструктивно не уступает современным зарубежным аналогам дождевальной техники. При этом 90% комплектующих отечественного производства, что обеспечивает значительное снижение стоимости и зависимость от поставок импортных комплектующих. Существующие аналоги зарубежного производства (Reinke, Valley, Zimmatic) имеют высокую стоимость, недостаточно развитую сервисную сеть и зависимость от поставок дорогостоящих иностранных комплектующих. Именно поэтому актуальными и востребованными являются работы по созданию в России современных отечественных дождевальных машин».

Сравнительную ценовую характеристику отечественных и зарубежных машин можно представить следующими показателями: Valley 8120 (США), длина 500 м — 6,1 млн рублей (1220 тыс. руб. за 100 м); «Казанка» (Татарстан), длина 468 м — 5,5 млн рублей (1175 тыс. руб. за 100 м); «ОРСИС» (Татарстан), длина 430 м — 3,85 млн рублей (895 тыс. руб. за 100 м); «Кубань-ЛК1М» (КАСКАД), (Саратов), длина 490 м — 3,98 млн рублей (812 тыс. руб. за 100 м).

«Таким образом, стоимость отечественной дождевальной машины «Кубань-ЛК1М» (КАСКАД) ниже зарубежных аналогов до 30% и конкурентна по цене с отечественными производителями, которые в основном используют иностранные комплектующие (автоматику, дождеобразующие устройства, привод)», — подчеркнул Дмитрий Соловьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года дождевальная машина «Кубань-ЛК1М» (Каскад) экспонировалась в Саратове на территории экспериментального поля НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, где проходил VII Сельскохозяйственный форум «Саратов-Агро. День поля — 2016».