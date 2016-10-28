Ханты-Мансийск, 28 октября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Главой Ханты-Мансийска стал руководитель администрации муниципалитета Максим Ряшин. За него депутаты проголосовали единогласно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Admhmansy.ru Максим Ряшин

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, «народным избранникам» предстояло выбрать главу Ханты-Мансийска из двух кандидатов — Василия Таланова, начальника контрольно-ревизионного управления финансами Ханты-Мансийска и Максима Ряшина, проработавшего на должности главы администрации последние пять лет.

Ранее в городе действовала двуглавая система управления. Председатель думы — Василий Филипенко — был избран в окружной парламент.

Ряшин получил единоглассную поддержку депутатов гордумы. «Такая стопроцентная поддержка с вашей стороны, говорит не только о высокой степени вашего доверия, но и накладывает на меня большую ответственность. Я уверен, что в ближайшие пять лет мы сможем совместными усилиями реализовать запланированные социально-важные проекты, добиться многих положительных результатов и сделать жизнь наших горожан лучше и комфортнее. Мы всегда продуктивно работали с депутатами думы города Ханты-Мансийска, и я убежден, что эта тенденция будет продолжена и в будущем», — обратился к народным избранникам избранный глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Обозначая задачи на будущее, Ряшин отметил, что намерен решать проблемы дефицита мест в детских садах для малышей от полутора лет. Направить усилия на увеличение темпов строительства школ, для решения проблемы обучения в две смены.

К своим обязанностям новый глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приступит после церемонии инаугурации, которая состоится 28 октября.