Калуга, 28 октября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов сделал официальное заявление по поводу ситуации, связанной с реорганизаций центрального городского рынка на улице Кирова, сообщает 28 октября корреспондент ИА REGNUM.

фото пресс-службы городской думы Калуги Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов

По словам Иванова, «возвращаясь еще раз к событиям, связанным с центральным рынком Калуги, хочу заметить, что вопрос о его реорганизации предметно обсуждается уже несколько лет. Не раз депутаты городской думы детально его рассматривали на комитетах, на совете думы, принимали участие в различных совещаниях и рабочих группах. Рассматривались многочисленные варианты, от реконструкции рынка до его переноса на другие площадки. Проводились общественные опросы, мы спрашивали мнение калужан, большинство которых считает, что вещевой рынок в центре города изжил себя, он не нужен. В итоге, на заседании архитектурного совета была поддержана концепция создания на этой территории парковой зоны».

«Управление строительства и земельных отношений стало последовательно реализовывать этот план. Заблаговременно, еще в июле 2016 года дирекция рынка получила уведомление о прекращении действия договора между сторонами и была обязана в соответствии с законом вернуть земельные участки муниципалитету в том состоянии, в котором его получила. У всех арендаторов было три месяца, чтобы выбрать из предложенных им новых мест торговли варианты для себя и переехать, если, конечно, они хотят заниматься и дальше этим бизнесом», — уточнил Иванов.

По его словам, в соответствии с российским законодательством договор аренды на земельные участки, на которых располагается центральный рынок, закончился в октябре текущего года. Сейчас семь площадок в городе предлагают свои услуги арендаторам. Так, открылся новый рынок на улице Грабцевское шоссе, там все оборудовано, чисто, тепло, для продавцов и покупателей все условия, стоимость аренды 600 рублей за квадратный метр в месяц.

«Ждут арендаторов и в торговом центре на Правом берегу, а для жителей этого огромного микрорайона это большое подспорье, не надо тратить время и деньги на поездку в центр города, все рядом. Оборудованы места в ТЦ «Панорама», в самом центре города на улице Марата, на улице Маршала Жукова, в ТЦ «Клевер», на стадионе «Центральный». Пожалуйста, переезжайте. И, кстати, многие уже заключили договоры и собираются их заключить в ближайшие дни. Выбор есть. Те предприниматели, которые обращались за разъяснениями ко мне и другим депутатам, в городскую управу, уже выбрали для себя новые площадки, налаживают там торговлю», — добавил глава городского самоуправления Калуги.

«Конечно, любые перемены страшат поначалу. Понятно, что те, кто сдавал свои торговые площади в субаренду, а таких среди крикунов оказалось немало, не хотят терять легкие деньги, которые для них ежедневным трудом в любую погоду, и в мороз, и в жару зарабатывали рядовые продавцы. Считаю недопустимыми действия провокаторов, которые вводят в заблуждение людей, пользуясь ситуацией, подталкивают их к неразумным действиям, а подчас и к правонарушениям. Значит, кому-то очень выгодно накалить ситуацию, не дать людям спокойно работать на новом месте. Кому-то выгодно огульно обвинять действующую власть, депутатский корпус во всех грехах. Но эмоции еще никогда не помогали конструктивному решению проблемы. Призываю всех действовать спокойно, в соответствии с законодательством, тем более, что все условия для этого есть. Те, кто хочет работать, кормить свои семьи, уже осваивают новые торговые места. Обращаюсь к лицам, накаляющим ситуацию по рынку: если вы считаете действия управления строительства и земельных отношений незаконными, вы можете обратиться в прокуратуру, либо в суд», — подчеркнул и Александр Иванов.

Альтернативные места для осуществления торговой деятельности на ярмарках, в торговых центрах и комплексах Калуги: