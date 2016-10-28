Москва, 28 октября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации подготовило крупный план по приватизации ряда государственных компаний в 2017—2019 годах. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает Bloomberg ссылкой на свои источники.

David Lotito Частная собственность

Согласно этому проекту, приватизация государственных активов предстоит масштабная. В капитале банка ВТБ государство хочет снизить свою долю до 25% плюс одна акция (сейчас более 50%), в «Совкомфлоте» — также до 25% плюс одна акция.

Предстоит продажа небольшой государственной доли в «Транснефти», таким образом, чтобы госпакет составил 75% (сейчас 78,1%). В компании «Зарубежнефть» госпакет будет снижен до 90%, в ГТЛК — до 75% плюс одна акция.

Довольно неожиданным выглядит приватизация части госактивов «Русгидро» — согласно проекту доля государства будет снижена до 50% плюс одна акция (сейчас 66,8%). Утверждается, что до 2020 года будет продано 8% акций АЛРОСА и 25% акций РЖД.

Bloomberg утверждает, что Российское государство полностью приватизирует свои доли в капитале Новороссийского морского торгового порта (НМТП), Объединенной зерновой компании (ОЗК), завода «Кристалл», а также «Ростелекома».

Приватизация не коснется таких предприятий, как Уралвагонзавод, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «Аэрофлот» и аэропорты «Шереметьево» и «Внуково».

Напомним, после падения цен на нефть и введения западных санкций, российская экономика столкнулась с кризисными явлениями. Государственный бюджет стал дефицитным, и чтобы не раскручивать инфляцию власти изымают деньги из резервного фонда и Фонда национального благосостояния. По разным оценкам, эти фонды иссякнут в конце 2017 или в 2018 годах.

Программа приватизации должна дать необходимые государству средства, для покрытия дефицита бюджета. Однако, как показывает практика, приватизация в России обычно ничем хорошим не заканчивалась. Приватизированные активы обычно подвергались жесточайшей эксплуатации, из них выжималось максимум прибыли, а затем государству приходилось их спасать, чтобы не были нанесены структурные повреждения экономике, и граждане не потеряли свои рабочие места.