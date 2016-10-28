Рига, 28 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, ушел из жизни диктор латвийской редакции Всесоюзного радио Альберт Паже, первым сообщивший жителям Латвии о том, что закончилась Великая Отечественная война, сообщает портал Mixnews.lv. Альберт Паже был также председателем общества ветеранов 130 Латышского стрелкового корпуса, а на родине его часто называли латвийским Юрием Левитаном. До своего 93-летия Альберт Мартынович не дожил две недели.

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На фронт он ушел в 17 лет добровольцем в 1941 году, едва успев закончить техникум. Воевал в составе 201-й Латышской стрелковой дивизии, был тяжело ранен в боях под Москвой, после чего долго лечился в госпитале под Уфой. В 1943 году Альберта направили в Москву, где вскоре он стал диктором Всесоюзного радио. А через год — после освобождения Риги, Альберт Паже уже читал сводки Совинформбюро на Латвийском радио. Именно он рано утром 9 мая 1945 года сообщил жителям Латвии о безоговорочной капитуляции Германии и окончании войны.

«Когда Латвию начали освобождать от немцев, мы со всей аппаратурой перебрались из Москвы в Лудзу, откуда начали вещание. Затем в Даугавпилс, потом в Ригу. Радиокомитет находился на ул Сколас, 6, в нынешнем здании Еврейского общества. 8 мая 1945 года я работал до поздней ночи. И на следующий день мне полагался выходной. Но в 5 утра меня разбудил посыльный. Мне было велено срочно явиться на работу. Якобы поступил приказ Верховного главнокомандующего. Я был старшим диктором, и такие приказы никому, кроме меня, зачитывать не разрешалось. Передача должна была начаться в 6 утра. Жил я недалеко, на ул. Дзирнаву. Помчался бегом. Едва отдышался, мне протягивают текст на латышском языке. Он заканчивался словами: «Враг разгромлен! Наше дело правое — мы победили!..» Я был счастлив первым сообщить об этом в каждом доме Латвии. Я — счастливый человек! Потому что жизнь прожита совсем не напрасно…», — рассказывал Альберт Паже в одном из своих интервью.

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