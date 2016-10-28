Ярославль, 28 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Жители Бутусовского поселка в центральной части Ярославля обратились с письмом к председателю муниципалитета Ярославля Павлу Зарубину с просьбой защитить их от действий мэрии города. Они направили соответствующее письмо в муниципалитет города. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре мэрия Ярославля приняла решение продлить договор аренды земельного участка застройщику ПЖСК «Горожанин». Предыдущее руководство мэрии отказало застройщику в праве строительства жилого дома рядом с объектом культурного наследия «Поселок Бутусова», более того, земельный участок был переведен в статус рекреационной зоны. Продление договора аренды с застройщиком жители восприняли резко негативно.

Yargid.ru Поселок Бутусова в советское время

«Данное решение, принятое в пользу небольшой группы предпринимателей, ущемляет при этом интересы жителей целого микрорайона, дестабилизирует ситуацию, не вызывает доверие населения к новому руководству города, способствует искажению облика исторического района города еще одним диссонирующим новостроем. Кроме того, предоставление земельного участка в аренду без проведения аукциона, возможно, противоречит действующему законодательству и наносит экономический вред бюджету города», — говорится в обращении жителей.

По словам авторов письма, они обращались в мэрию Ярославля с просьбой устроить на этом участке продолжение аллеи. Это логично, учитывая, что территория стала в Генеральном плане зоной отдыха. В этом жителям было отказано.

«Руководство мэрии 18 октября 2016 года громко провозгласило свою политику по недопущению точечной застройки в городе. Однако, как стало известно из ответа заместителя мэра города по вопросам градостроительства С.Г. Калинина, после совещания с застройщиком в общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей 10.10.2016 г. в ходе личного приема ПЖСК «Горожанин» исполняющим обязанности мэра В.В. Слепцовым до вынесения определения судом было принято решение о продлении договора аренды на неопределенный срок, а так же установке строительного забора. Таким образом, были перечеркнуты все ранее принятые решения по вопросу не допущения противозаконного строительства и строителям был зажжен зеленый свет», — полагают авторы письма.

Еще до продления договора аренды жители отправляли письмо на имя и.о. мэра Ярославля Владимира Слепцова и врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с просьбой поддержать жителей, не продлять договор аренды и устроить аллею. Под этим письмом подписалось 234 человека. Но их позиция, вероятно, оказалась менее весомой, чем позиция руководства ПЖСК «Горожанин».

Обращение жителей будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля, а потом, возможно, и на заседании муниципалитета, которое состоится на следующей неделе. Жители Бутусовского поселка намерены делегировать на рассмотрение своих представителей, чтобы попытаться добиться преемственности решений городской власти в этом вопросе.