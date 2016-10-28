Минск, 28 октября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 29 октября направится в ближневосточный регион, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Serge Serebro Александр Лукашенко

Лукашенко проведет переговоры с эмиром страны шейхом Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани. «По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов», — проинформировала президентская пресс-служба о подробностях предстоящих переговоров.

Затем Лукашенко направится в Объединенные Арабские Эмираты, где проведёт переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а также с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

«На встречах будут обсуждаться перспективные направления развития двустороннего сотрудничества, а также реализация совместных проектов», — сказано в лаконичном сообщении президентской пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск считает диверсификацию поставок углеводородов стратегической задачей обеспечения безопасности и в 2010 году закупал «альтернативную нефть». В 2012 году Совмин Белоруссии объявил об отказе от импорта «выгодной» нефти из Венесуэлы и Азербайджана.

7 октября Александр Лукашенко заявил о возможности покупки иранской нефти, увязав диверсификацию с «газовым спором» (правительство Белоруссии не признавало долг перед белорусской дочерней компанией «Газпрома»). По его словам, иранские компании начнут переработку нефти на белорусских мощностях, а также возможен возврат к строительства нефтепровода из Прибалтики. После этого, 19 октября в нефтегавани Одесского порта ошвартовался прибывший из порта Супса танкер ALHANI с 84,7 тысячи тонн азербайджанской нефти для Белоруссии.

Напомним также, вопросы диверсификации поставок газа прорабатывались в Минске на протяжении последних 10 лет: шли переговоры с потенциальными поставщиками и транзитёрами. Не имея выхода к морю для получения сжиженного газа, рассматривались проекты с использованием СПГ-терминалов в Литве и на Украине. Использование литовского терминала было признано экономически нецелесообразным, а украинский терминал не был построен.

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