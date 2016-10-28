Сочи, Краснодарский край, 28 октября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. По итогам 2016 года аграрный сектор в России покажет очень хорошие результаты. Об этом 28 октября в ходе совещания с представителями сельхозпредприятий Краснодарского края сказал президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Аграрный сектор демонстрирует очень хорошие результаты, по этому году у нас будет 116 миллионов тонн зерновых. Это очень хороший показатель», — сказал Путин.

По его словам, Россия уже вышла «на первое место в мире по экспорту пшеницы».