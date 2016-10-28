Душанбе, 28 октября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Медалью имени Пушкина «За большой вклад в развитие и популяризацию русского языка за рубежом» награжден ректор Российско-таджикского (Славянского) Университета (РТСУ) Нурали Салихов. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает таджикское госинформагентство «Ховар».

Foteh Rahimov Здание Российско-таджикского университета

«В целом, такой престижной наградой, как медаль имени Пушкина, нас наградили за распространение русской культуры и русского языка в Таджикистане. Я думаю, награда заслуженная. Так как основная миссия университета — это продвижение российского образования в нашей стране. И с этой задачей мы стараемся достойно справляться. Университетом уделяется большое внимание совершенствованию русского языка среди молодёжи, поэтому большая часть наших преподавателей — русскоговорящие», — говорит Салихов.

Однако отметим, что в начале октября преподаватели РТСУ обратились с открытым письмом к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая в те дни посетила Душанбе. Преподавательский состав вуза возмущен систематическими задержками заработной платы, организацией учебного процесса и недостаточным владением студентами русским языком.

«Все они выпускники национальных школ с таджикским языком обучения, и тестирование проводится на таджикском языке. В результате к нам приходят студенты, не владеющие даже базовым русским языком», — жалуются преподаватели. Руководство учебного заведения тем временем называет письмо «провокацией», а указанные там примеры «безосновательными и ложными».

ИА REGNUM напоминает, что Российско-таджикский (Славянский) университет основан постановлениями правительств Таджикистана и России в 1996 году, финансируется российской стороной и предполагает преподавание на русском языке.