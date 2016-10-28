Ташкент, 28 октября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Первые лица контролирующих органов Узбекистана, среди которых прокуратура, налоговая инспекция, милиция и другие, пообещали представителями бизнеса поддержку и невмешательство в их дела. Как сообщает Газета. uz, встреча прошла в крупнейшем концертном зале столицы Узбекистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Выступая перед собравшимися, председатель налогового комитета (ГНК) Ботир Парпиев признал, что разного рода проверки, иногда по надуманным и незначительным предлогам, сдерживали развитие бизнеса в стране. Он привел статистику, что ежегодно в Узбекистане проводилось в среднем 4000 внеплановых проверок, в результате которых на предпринимателей накладывались штрафы в размере порядка 1,5 млрд сумов (один доллар — 3050 сумов), изымались товары на 4,4 млрд сумов, в суды направлялись более 1500 материалов.

«Также в результате вмешательства контролирующих органов приостанавливалась деятельность около 200 предприятий, общий ущерб от этого достигал 25 млрд сумов в год, а количество встречных проверок ежегодно составляло боле 1500. «Это вызывало массу неудобств, приводило к приостановлению деятельности предприятий, задержке зарплат работникам», — отметил руководитель ГНК.

Парпиев в ходе выступления заявил, что подобная практика теперь в прошлом и пообещал, что будет сам контролировать сотрудников налоговых органов, лично передавая в прокуратуру их документы и настаивая на возбуждении дел в отношении тех, кто не соблюдает закон.

Он заверил представителей бизнеса, что будет проводить «непримиримую борьбу» с нарушениями внутри своего ведомств и гарантировал невмешательство и поддержку инициатив предпринимателей.

В свою очередь, генпрокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев призвал предпринимателей «к активности и сотрудничеству в решении имеющихся проблем».

«Решить вопрос коррупции можно будет только тогда, когда действовать будет каждый, причем даже по самым мелким случаям», — подчеркнул генпрокурор. Он также сообщил, что в Генпрокуратуре создана большая рабочая группа, которая изучает барьеры на пути развития предпринимательства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, и.о. президента Узбекистана Шовкат Мирзиёев с 1 января 2017 года отменил все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства, кроме проверок в связи с ликвидацией юридического лица.

Отныне проверки бизнеса могут проводиться исключительно по решению Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства.