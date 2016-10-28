Москва, 28 октября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» настаивает на увеличении социальных расходов и трат на развитие отраслей промышленности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, соответствующие изменения в законопроект об изменении федерального бюджета на 2016 год при обсуждении документа ко второму чтению предложили депутаты Госдумы во главе с Сергеем Мироновым.

ИА REGNUM Индексация

В частности, они настаивают на полноценной индексации пенсий и материнского капитала по реальной инфляции на уровне 12,2%. Также парламентарии предлагают увеличить ассигнования на повышение зарплат бюджетников, поддержку вузов и школ, финансирование высокотехнологичной медпомощи, сферы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, предлагается предусмотреть расходы в 25 млрд рублей на решение проблем валютных ипотечников.

Часть средств на дополнительное финансирование социальных статей бюджета предлагается взять из средств, зарезервированных на решения президента РФ и правительства РФ, антикризисного фонда, а также перенаправить на эти цели 80 млрд рублей, предусмотренных на материальную мотивацию госслужаших. «В ситуации, когда не выполняются в полном объеме социальные обязательства государства, когда все меньше средств выделяется на индексацию зарплат бюджетников, неуместно говорить о какой-то еще «мотивации» чиновников», — считает Миронов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о правках в федеральный бюджет на 2016 год, изменениями сокращаются расходы на образование, здравоохранение и так далее.

Согласно проекту поправок, дефицит бюджета в 2016 году увеличится на 674,2 млрд рублей — до 3,034 трлн руб, или 3,7% ВВП, доходы сократятся на 369,9 млрд рублей за счет снижения нефтегазовых доходов. Планируется также рост расходов на 304, 3 млрд рублей — их общий объем составит 6 трлн 403,0 млрд рублей. Корректируются и показатели инфляции — в поправках заложена инфляция 5,8% против 6,4% в первоначально утвержденной редакции бюджета. Понижен прогнозируемый средний уровень цены на нефть марки Urals — с 50 долларов за баррель до 41 доллара за баррель