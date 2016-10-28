Рязань, 28 октября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Пострадавшими от взрыва бытового газа в рязанском доме, который произошел 23 октября, признаны 29 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя регионального правительства Алексей Тюменев, передает 28 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства. Все они получат компенсации за полную или частичную потерю имущества и полученный вред здоровью.

Pixabay.com Огонь и вода

Федеральный центр окажет содействие региону в выплате компенсаций. Всего из областного бюджета сейчас выделено 27 млн рублей.

Также Алексей Тюменев отметил, что дом пригоден для дальнейшей эксплуатации. Несмотря на это, заселиться в прежние квартиры сейчас пожелали только 27 семей, которые жили во второй секции дома. Семь квартир были полностью разрушены, 11 семей получат новое жилье.

При этом, как отмечает «Интерфакс», некоторые жители попросили провести дополнительное исследование дома. Областные власти пообещали повторить его в ближайшее время.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв произошел примерно в 4:40 утра 23 октября. В результате погибли семь человек. 16 получили травмы, пятеро из них были госпитализированы. Сейчас в больнице остаются четыре человека, их жизни ничего не угрожает.

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«Состояние их удовлетворительное, у троих — средней степени тяжести, двое из них могут по клиническим показаниям быть уже выписанными, но мы, учитывая определенную психологическую нагрузку на этих пациентов, будем их еще некоторое время опекать», — сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

По факту возбуждено уголовное дело. Осмотр места происшествия подтвердил версию об утечке газа. Причем вызвана она была действиями жильцов