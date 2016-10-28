Москва, 28 октября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Совет Федерации предлагает принять особые меры экономической поддержки для женщин — предпринимателей. В частности, речь идет о налоговых каникулах для предпринимателей — одиноких, молодых и многодетных матерей, о поддержке субъектов социального предпринимательства, создающих рабочие места для женщин, имеющих и воспитывающих детей в возрасте до семи лет. Об этом сегодня, 28 октября, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, сообщили в Совфеде.

Слава матери героине! Советский плакат

Кроме этого, предлагается предусмотреть отдельный блок мероприятий по поддержке женского предпринимательства (образование, финансы, имущественная и информационная поддержка) в Государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017−2020 годы с выделением средств из федерального бюджета.

«Регионы располагают инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства, у них есть инструменты для развития социально ориентированных видов деятельности, в которых в основном находят себя женщины. Есть возможность оказывать и грантовую, и информационную поддержку, внедрять специальные образовательные программы для потенциальных и начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы рассчитываем, что весь этот комплекс будет активно использован», — заявила вице-спикер.

«Рост женского предпринимательства является важным ресурсом, который позволит эффективнее решать проблемы занятости и повышения доходов, активнее развивать социальную сферу», — подчеркнула Карелова.

Отметим, по состоянию на сентябрь 2016 года, по данным Росстата, в России зарегистрировано более 1,8 миллиона безработных женщин. В наиболее сложном положении среди них находятся женщины, имеющие несовершеннолетних маленьких детей и детей-инвалидов, женщины предпенсионного возраста и жительницы моногородов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году с предложением ввести налоговые каникулы выступил президент РФ Владимир Путин. Эти меры подразумевают, что вновь созданные малые предприятия будут освобождены от уплаты налогов и проверок. «Для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены двухлетние налоговые каникулы. Также льготы получат производства, начинающиеся с нуля», — пояснил тогда глава государства.

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