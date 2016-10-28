Горно-Алтайск, 28 октября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Иван Белеков сложит с себя полномочия секретаря политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в Республике Алтай, сообщил ИА REGNUM источник в партийной организации. В настоящее время ведутся консультации по поводу кандидатур на освобождающуюся должность.

Gorod-uspeha.com Флаг «Единой России»

Источник напомнил, что накануне секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что в руководстве ряда региональных отделения состоятся выборы новых лидеров, и среди таких регионов назвал Республику Алтай.

В целом замена секретарей региональных политсоветов пройдет как минимум в тех 20 регионах, где они были избраны депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, поскольку в партии выступают против совмещения должностей.

По данным источника ИА REGNUM, Белеков якобы пытался убедить федеральное руководство в том, чтобы для него, как и для Николая Гончара и Лидии Антоновой, сделали исключение и позволили и дальше руководить алтайскими единороссами. Однако эти попытки оказались безуспешными.

Напомним, Иван Белеков возглавляет отделение партии власти в Республике Алтай почти десять лет. С 2006 года — спикер Госсобрания. В сентябре 2016 года избран в Госдуму по партийному списку.