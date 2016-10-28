Военных пенсионеров предлагают поощрять кортиками
Москва, 28 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий поощрение за добросовестную службу военнослужащих при выходе на пенсию офицерскими кортиками, внесла в Госдуму зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент 28 октября.
Сейчас по решению руководителя военные пенсионеры могут быть поощрены короткоствольным огнестрельным оружием.
Накануне Дня основания Российского военно-морского флота, который отмечается 30 октября парламентарий предложила расширить способы поощрения военных пенсионеров.
«Военно-морской флот является одним из главных символов величия и мощи нашего государства, а его боеспособность служит залогом безопасности страны, твердой гарантией соблюдения ее национальных интересов и защиты суверенитета», — отметила Яровая.