Париж, 28 октября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Французская компания Arianespace не дает комментариев по поводу заявлений представителей госкорпорации «Роскосмос» о том, что российская сторона отказывается поставлять ракеты «Союз» французскому оператору из-за заблокированных судом средств по «делу ЮКОСа». Об этом, как передает RT, сообщила директор по коммуникациям Arianespace Изабель Вейон.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз»

«Arianespace не дает комментариев по этому вопросу», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября глава «Роскосмоса» Игорь Комаров направил правительству Франции письмо, где содержалось требование выплаты финансовых средств, на которые был наложен арест в связи с иском со стороны бывших акционеров компании «ЮКОС».

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