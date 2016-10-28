Село Шебалино, Алтай, 28 октября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В селе Шебалино Республики Алтай прошла сессия районного совета, на которой был избран глава района. Им стал единоросс Эрчим Сарбашев, который занимает должность председателя совета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского Госсобрания.

Elkurultay.ru Эрчим Сарбашев

Полномочия бывшего главы муниципалитета Ивана Кириллова, избранного на всенародных выборах в 2011 году, истекли несколько недель назад. Сейчас, в соответствии с новшествами в законодательстве, глава района избирается из числа депутатов и по должности возглавляет районный совет. Районную администрацию возглавляет сити-менеджер, назначаемый специальной комиссией на конкурсной основе.

Временно исполняющим обязанности главы администрации сегодня депутаты назначили Павла Владимирова. Одновременно объявлен конкурс на замещение должности главы администрации, который завершится в декабре.

По данным местных СМИ, администрацию района возглавит первый замминистра регионального развития Андрей Цыгулев. Примечательно, что в скором времени состоится конкурс на замещение должности главы администрации Чемальского района, и на эту должность будет претендовать Евгений Ларин, который сейчас является министром экономики и туризма Республики Алтай.

«Десантирование» Ларина и Цыгулева в районы свидетельствует о том, что глава республики Александр Бердников желает в еще большей степени контролировать ситуацию в районах. Собственно, закон о новом способе формирования для того и принимался, чтобы губернатор мог расставить в муниципалитетах «своих» людей», — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.

Он также отметил, что в скором времени власть по подобной же схеме будет меняться в столице региона Горно-Алтайске. Мэр этого города Виктор Облогин находится под следствием и отстранен от должности, полномочия горсовета заканчиваются в следующем году. «Бердников «десантировал» в город своего заместителя Ольгу Сафронову, которая, по его планам, и должна в скором времени возглавить администрацию, — добавил эксперт. — Сейчас же она является и.о. первого заместителя мэра и фактически исполняет обязанности градоначальника».