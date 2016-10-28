Рига, 28 октября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В латвийских банках продолжает сокращаться остаток вкладов нерезидентов, сообщает LETA.

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Как заявила представитель Комиссии рынка финансов и капитала Агнесе Лиците, объем вкладов нерезидентов в конце сентября по сравнению с концом августа уменьшился на 3,1% или 313 млн евро, в то время как объем вкладов резидентов вырос на 0,7% или 84 млн евро.

Корпоративный кредитный портфель резидентов в сентябре увеличился на 0,4% или 28 млн евро, а кредитный портфель домашних хозяйств незначительно сократился — на 0,1% или 8 млн евро. Также сообщается, что в сентябре немного сократился и объем выданных нерезидентам кредитов — на 1,1% или 26 млн евро.

В свою очередь, подводя итоги за первые девять месяцев 2016 года, эксперты рассказали, что в период с января по сентябрь 2016 года с прибылью работали все 16 латвийских банков и три из семи филиалов иностранных банков. Таким образом, прибыль банковского сектора за девять месяцев составила 373,972 млн евро, что на 18,9% больше соответствующего периода прошлого года, в том числе в сентябре банковский сектор заработал 32,167 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, виды на жительство за покупку недвижимости в Латвии нерезидентам с 2014 года практически не выдаются, и нерезиденты ушли с латвийского рынка, заявил владелец компании по недвижимости Vestabalt Алдис Плаудис. Спрос на ВНЖ по сравнению с 2014 годом уменьшился примерно в 10 раз, добавил он. С точки зрения денег это снижение с примерно 400 млн евро до 20 млн за пять месяцев 2016 года: «Сегодня я не начал бы проект, ориентированный на нерезидентов, потому что не вижу его прогнозируемых сроков реализации. В эти супердорогие проекты может вложить только иностранный инвестор, но он теперь смотрит на Латвию с недоверием», — рассказал Плаудис.

Стоит добавить, в первом полугодии 2016 года также стремительно уменьшился объем прямых иностранных инвестиций в Латвии. Заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко сказал, что поток ПИИ в Латвию в три раза меньше, чем до кризиса, и эта тенденция наблюдается во всех странах Прибалтики.

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