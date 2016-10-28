Таганрог, Ростовская область, 28 октября, 2016, 15:50 — ИА Регнум.



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В Ростовской области бывший чиновник регионального правительства Андрей Лисицкий стал первым сити-менеджером Таганрога. С февраля текущего года он занимал должность первого заместителя главы администрации приморского города. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, за кандидатуру Лисицкого единогласно проголосовали депутаты муниципального парламента.

По образованию Лисицкий — инженер-механик, но готовился к руководящим постам тщательно: дважды прошёл профессиональную переподготовку в Северо-Кавказской академии государственной службы, а затем курсы повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программам «Менеджмент в органах власти» и «Сити-менеджмент».

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Стоит отметить, что избрание Лисицкого совпало с началом отопительного сезона, с которым в этом году возникли серьезные проблемы. Положение дел было охарактеризовано заместителем губернатора Ростовской области как «критическое», запуск тепла произошёл в «ручном режиме». Но на этом неполадки в коммунальной сфере не закончились. Периодически возникают порывы на теплосетях, что приводит к локальным отключениям тепла.

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Напомним, что временно исполняющим обязанности градоначальника Таганрога был назначен в этом году Алексей Махов. Смена власти в культурной столице Дона произошла из-за того, что прежний мэр попал под следствие за неубранный снег. Причем, Владимир Прасолов получил реальный срок за злоупотребление должностными полномочиями. Он был приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, материалы уголовного дела гласят, что мэр приморского города Прасолов в 2014 году незаконно подписал распоряжение о выделении из казны города более 5 млн рублей на уборку снега. В это время в Таганроге был введен режим ЧС из-за снегопада. Работы должен был выполнить индивидуальный предприниматель, но уборка снега осталась только на бумаге. Истинная стоимость выполненных немного превысила 800 тыс. рублей. К слову, уголовное дело против Владимира Прасолова было заведено, когда уже весь снег, выпавший зимой 2014 года, растаял.