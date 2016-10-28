Москва, 28 октября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. «С первых дней работы новым созывом предпринимались действия, отвечающие ожиданиям и запросам людей. В первую очередь, это рассмотрение законопроекта о единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. руб., ужесточение дисциплины в собственных рядах — больше депутаты не смогут прогуливать заседания, активная работа депутатов с жителями в своих регионах уже в первую региональную неделю. Все это позитивно повлияло не только на доверие людей к Госдуме, но и к партии «Единая Россия», которая по результатам выборов сформировала в Думе конституционное большинство. И мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста», — заявил Евгений Ревенко, комментируя результаты соцопроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 28 октября.

NVO Государственная Дума РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательской компании, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина с августа по октябрь 2016 года вырос с 78,7 до 81,8%. Оценки работы правительства также улучшились: с 53,6 до 58,3%.

В октябре зафиксирован рост одобрения деятельности Государственной думы (с 39,7 до 45,5%) и Совета Федерации (с 42,1 до 46,4%) — после сентябрьского снижения оценки вернулись к уровню летних значений. Доли негативных оценок снизились: с 42,8% до 34,8%, с 31,2% до 25,8%, соответственно.

Рейтинги одобрения общественных институтов за тот же период практически не изменились. Исключение — оппозиция — после всплеска в выборный месяц (36,4% в сентябре).

Работой политических партий в целом довольны 45,1% российских граждан, обратного мнения придерживаются 32,4%.

Среди прочих институтов наибольшую поддержку и одобрение жители России выказывают Вооруженным силам РФ (83,5%), Русской православной церкви (70,4%) и средствам массовой информации (60,5%).

По мнению Евгения Ревенко, Госдума вновь стала по-настоящему дискуссионной площадкой.

«Несмотря на то, что «Единая Россия» имея конституционное большинство, могла бы принимать решения без оглядки на другие фракции, партия формирует работу таким образом, чтобы был слышен голос всех оппозиционных фракций и социальных сред», — отметил парламентарий.