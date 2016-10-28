Вашингтон, 28 октября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В США 42 ребенка и один взрослый пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов, сообщает The Washington Post.

Publicdomainpictures.net Школьный автобус

По данным издания, школьный автобус и автобус компании Metrobus столкнулись на северо-востоке Вашингтона.

Серьезных травм никто из пострадавших никто не получил, госпитализированы 43 человека, еще четверо от госпитализации отказались.