Лондон, 28 октября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Прокуратура Швеции не разрешила основателю и главному редактору портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в виде исключения покинуть посольство Эквадора в Лондоне и съездить на похороны, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

Просьба Ассанжа была отклонена, так как в законодательстве Швеции (страны, которая выдала ордер на его арест) не предусмотрено оснований для исключений из судебных решений о законном задержании. Также исключений нет из судебных решений о европейском ордере на арест.

Ордер на арест Ассанжа был выдан заочно шесть лет назад в связи с уголовным делом об изнасиловании. 22 января 2016 года рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы (UNWGAD) признала лишение свободы Ассанжа безосновательным.

Напомним, Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. Портал специализируется на публикации секретных разоблачительных документов и материалов, полученных из анонимных источников. В основном портал публикует секретные материалы американских государственных служб, в том числе разведывательных.

США решили любыми средствами уничтожить Ассанжа. Чтобы доставить его в США, против Ассанжа, подданного Швеции, были возбуждены уголовные дела о сексуальных домогательствах. Ассанж успел укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне и живет там до сих пор. В США ему грозит до 35 лет тюрьмы.