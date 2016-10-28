Красногорск, 28 октября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Инициатива по созданию на базе подмосковного музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайском районе реконструкторского центра России может способствовать привлечению внимания со стороны жителей и гостей региона к памятным местам Подмосковья. Тем не менее вопросы могут возникнуть непосредственно к реализации этого проекта. Главное — исключить возможность капитального строительства на исторической территории. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгений Соседов.

Mil.ru На Бородинском поле

«Надо сказать, что это не какая-то новация, потому что Бородинское поле на протяжении последних десятилетий и так является одним из центров исторических реконструкций и центром, где собираются реконструкторы не только из России, но и со всего мира. Там есть площадка, которая оборудована для этих целей в том месте, где это никак не нарушает ни визуально, ни как-то иначе требований по сохранению поля и памятников, которые на нем расположены. Но, видимо, сейчас речь идет о каком-то более масштабном проекте», — пояснил Соседов.

Собеседник агентства также отметил, что обеспокоенность экспертов вызывают формы реализации проекта, которые могут принять характер капитального строительства, не отвечающего нормам охраны заповедника.

«Конечно, когда такие проекты возникают, тем более уже некоторые слухи об этом ходили длительное время, сразу возникают опасения о том, где он будет реализован и в каких формах. Безусловно, есть опасения, что данный проект может принять формы капитального строительства, которое будет в центральной части поля, что может оказать негативное влияние на сохранение памятников. В самой идее ничего плохого нет, надо всегда привлекать внимание к нашим таким объектам, но встает вопрос о формах, в которых будет это реализовано. Мы, со своей стороны, будем внимательно за этим следить. Не хотелось бы, чтобы хороший проект был бы испорчен какими-то очередными конфликтами»

Напомним, директор Государственного музея-заповедник «Бородинское поле» Игорь Корнеев заявил в эфире «Радио 1», что на базе заповедника планируется создание реконструкторского центра России, который должен стать важной точкой военно-исторического туризма страны.

«Моя задача — чтобы в ближайшие годы это был не только музей, но и точка военно-исторического туризма, где каждую неделю, каждую субботу и воскресенье, происходило бы какое-то патриотическое мероприятие для детей и молодёжи, чтобы сюда было интересно приезжать. Это могут быть лекции, квесты, детские военно-исторические лагеря, чтобы было интересно, прежде всего, подросткам. Сегодня это очень важный сегмент — подрастающее поколение, которое мы должны воспитать патриотами. Нам нужно работать в тех форматах, которые им интересны. Ну и конечно мы будет развивать реконструкторское движение — это святое! Есть идея создать на базе заповедника реконструкторский центр России», — заявил Корнеев.

Напомним, ранее «Бородинское поле» окутывала череда скандалов, связанных с распоряжением земельными участками исторического места. В декабре 2014 года в деревне Псарёво на участке объекта культурного наследия незаконно, без согласования с уполномоченными органами и учёта особого режима использования земли, проходило строительство каменного двухэтажного здания и инфраструктуры к нему. В результате строительства был поврежден уникальный исторический горизонт. Было возбуждено уголовное дело. В марте 2015 года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы сельского поселения Бородинское Майи Склюевой. С марта по апрель 2008 года чиновница, используя своё служебное положение, незаконно оформила на одного из знакомых свидетельство о праве собственности на землю. На основании документа он незаконно получил право распоряжаться земельным участком, расположенным на территории деревни Троица. Суд приговорил Склюеву к 3,5 годам лишения свободы.