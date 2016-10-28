Вильнюс, 28 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Переселенные в Литву беженцы продолжают покидать страну, подтвердили ИА REGNUM сегодня, 28 октября, в МВД Литвы. Из Центра для беженцев в Рукле в сторону Западной Европы отправились две сирийские семьи с несовершеннолетними детьми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Одна семья была задержана на границе, вместе с ней был задержан и серб, который вез сирийцев из Литвы за границу. Подозревается, что он принадлежит сети, занимающейся контрабандой людей. Другой семье удалось покинуть Литву, но далеко она не уехала — попалась в Польше.

Напомним, Литва обязалась принять 1105 беженцев до конца 2017 года. В 2016 году в страну прибыло всего несколько сотен сирийцев и иракцев.