Хельсинки, 28 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Университете Турку (Финляндия) разработали приложение для смартфонов, способное распознать первые признаки инфаркта. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает финский национальный вещатель Yle.

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Для исследования функции сердца необходимо приложить телефон на две минуты к груди, после чего приложение проанализирует полученные данные и немедленно сообщит результат. По словам исследователей, с помощью данного приложения можно распознать инфаркт в 70% случаев.

Финские учёные надеются начать тестирование своих разработок уже в 2017 году.