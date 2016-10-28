Хельсинки, 28 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Новейшие биотехнологии станут локомотивом финской экономики в будущем. Об этом заявил новый министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля, сообщает сегодня, 28 октября, финский национальный вещатель Yle.

MK1_FIESTA Свет в конце тоннеля

По мнению Линтиля, переработка возобновляемого биологического сырья должна стать приоритетным направлением экономики страны. В соответствии со стратегией правительства, к 2025 году в отрасли планируется создать 100 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в начале 2017 года Линтиля сменит на посту министра экономического развития Олли Рена, который займет должность директора Банка Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия направила письмо министру финансов Финляндии Петтери Орпо, в котором утверждаются, что финская экономика остаётся одной из худших в Евросоюзе. В Брюсселе полагают, что Финляндия и ещё шесть стран нарушают бюджетные правила ЕС.

Читайте также: Финляндия ответила на критику со стороны Еврокомиссии

Отметим, что финская экономика переживает сегодня не лучшие времена. ВВП страны увеличился в 2015 году на 0,5%. На протяжении предыдущих трёх лет экономика находилась в рецессии.

Ранее локомотивами экономики считались ЛПК и электронная промышленность, однако ситуация в этих отраслях за последние годы заметно ухудшилась. В октябре 2014 года бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб в интервью американскому телеканалу CNBC заявил о том, что в гибели двух крупнейших отраслей финской экономики виновата корпорация Apple. По его словам, «iPhone убил Nokia (последний завод компании в Финляндии закрылся в 2012 году — прим. ИА REGNUM ), Ipad — финскую бумажную промышленность».

Кроме того, государство ощутило на себе негативный эффект от потери торгового оборота со своим крупнейшим партнёром — Россией. Центральный банк Финляндии в своем последнем прогнозе сообщает, что промышленность страны сильно зависит от экспорта, показатели которого снижаются. Аналитики обращают внимание на то, что наибольший спад фиксируется в поставках финских товаров на российский рынок. За период с 2012 по 2015 годы финский экспорт товаров в Россию сократился в стоимостном отношении на 44%.