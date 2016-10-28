Вильнюс, 28 октября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Пока в Литве только проходят переговоры о будущей правящей коалиции и составе нового правительства, эксперты продолжают анализировать поражение на выборах двух главных литовских партий — консерваторов из «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, и социал-демократов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 октября.

Pixabay.com Флаг Литвы

«Неуменьшающееся стремление избирателей на каждых выборах искать все новых спасителей страны должно вызвать беспокойство у традиционных партий», — считает старший экономист Danske Bank в странах Прибалтики Рокас Граяускас. По его словам, можно злиться на людей, называть их дураками, но до тех пор, пока не будут решены фундаментальные причины такого поведения, в стране будет преобладать не только политическая неопределенность, но и будут откладываться реформы, необходимые стране как воздух.

В 2016 году голосование еще раз показало, что люди хотят от новой власти больше социальной чуткости. Но вступив на этот путь, не все партии знают, где остановиться. Экономическая программа крестьян-зеленых строилась не только на большем внимании к нуждающимся, но и на большем вмешательстве государства в экономику, на большей платформе регулирования крупного бизнеса. Очевидно, что такое направление оправдалось, считает экономист. «Как показывают опросы общественного мнения, в Литве все еще более 25% жителей скучают по советским временам, а число разочаровавшихся действием демократии в Литве превышает число тех, кто ею удовлетворен. Когда у людей просят объяснить причины таких установок, чаще всего они называют экономические причины, то есть те, что связаны со слишком низкими доходами и покупательной способностью», — отметил Граяускас.

Даже если учитывать теневую экономику, зарплаты в Литве одни из самых низких в Европе, хуже только в Румынии и Болгарии. «По средней пенсии мы также обгоняем только две страны. Неудивительно, что крестьяне-зеленые сразу после победы на выборах заявили, что первая их работа будет связана с увеличением пенсий. И сразу на 40 евро. Почему социал-демократы, игравшие первую скрипку на протяжении всего срока полномочий, сумели поднять пенсии всего на 19 евро? И почему в прошлом году, в первый раз с 2009 года, то есть кризисного года, когда из-за стабилизации общественных финансов пришлось урезать пенсии, средняя пенсия по старости упала ниже грани бедности?» — задается риторическими вопросами эксперт.

Согласно подсчетам Eurostat, в 2015 году Литва вырвалась в «лидеры» ЕС по масштабу неравенства. Пропасть между самыми богатыми и самыми бедными в стране самая большая в Евросоюзе. «Это неудивительно, поскольку мы также входим в число «лидеров» по налогообложению тех, кто зарабатывает меньше всего. Социал-демократы слишком поздно надумали повышать необлагаемый налогом минимум, который заметно вырос только в последний год их правления (от 166 до 200 евро). Парадоксально, но консерваторы, у которых был более серьезный план по оживлению экономики в регионах Литвы, не сумели убедить региональных избирателей в том, что они смогут осуществить необходимые перемены. Возможно, план показался им слишком сложным и непонятным», — отмечает эксперт.

«И хотя легче наобещать создать государственный банк, который предоставлял бы льготные кредиты в регионах, консерваторы очень правильно акцентировали реорганизацию учебных заведений в регионах, которая могла бы не только помочь привлечь больше иностранных инвестиций, ориентированных на производство, но и стимулировать предприимчивость местных жителей. Образование в регионах должно строиться не на основе бутафорских высших учебных заведений, а на улучшении качества профессиональной подготовки, ориентации профессиональных школ на технические, инженерные специальности, то есть подготовку специалистов к тем инвестициям, которые мы хотим привлечь. Молодые люди, получившие специальности парикмахеров, торговцев или каменщиков слишком часто остаются без работы или просто эмигрируют», — добавил Граяускас.

По его словам, целью экономической политики не может быть только гарантирование экономического роста, должно быть еще правильное распределение созданного экономического благополучия. Иначе будет две Литвы, которые будут еще больше между собой различаться. Одна — молодая, счастливая и богатая, живущая в Вильнюсе, может еще в Каунасе и Клайпеде. И другая Литва — разочаровавшаяся и едва сводящая концы с концами масса населения, которую в основном будут составлять пенсионеры, работники с низкой квалификацией, также часть госслужащих, особенно работающих в регионах.

«Заручившись поддержкой только одной Литвы, выиграть выборы невозможно. На этот раз крестьянам удалось не только привлечь жителей регионов, но и привлечь немалую часть городских жителей. А главная причина победы на выборах — вновь предоставленная надежда, что в Литве все могут жить хорошо. Такую надежду должны давать и традиционные партии Литвы. И, получив возможность управлять, нужно превратить эту надежду в реальность. Это было бы выгодно не только самим партиям, которым не нужно было бы на каждых выборах бороться с все новыми политическими пугалами, это также предоставило бы стабильность целому государству и сразу создало бы подходящий контекст для осуществления необходимых, хотя иногда и непопулярных, реформ», — заключил экономист.