Москва, 28 октября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин предостерегает от чрезмерного доверия роботам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

«Проблема не в том, что мы чем-то уступаем НАТО и американцам. Мы не уступаем и никогда не уступим. Проблема в том, что совершенствование технологий может прийти к тому, что человек передаст право нанести ответный удар машине. Вот этого я боюсь», — отметил Рогозин на встрече со студентами и учеными в Томском политехническом университете.

При этом он заверил, что Россия в достаточной степени защищена от ядерного удара — государство по этому направлению «не жалеет времени, денег и мозгов». Рогозин указал на изменения нормативов реакции на ответный удар в случае внезапного нападения противника. «Мы переходим на другие скорости, гиперзвук. По сути, в случае внезапного нападения для ответного удара в советское время (было) 30−35 минут», — напомнил он.