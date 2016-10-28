Чита, 28 октября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Как бы Забайкалью ни хотелось диверсифицировать внешнеэкономические связи, главными партнерами региона в обозримом будущем останутся соседи — Китай и Монголия. «Сегодня наше взаимодействие с этими странами накладывается на общий внешнеполитический курс страны, который президент Владимир Путин обозначил как «поворот на Восток», — заявил в интервью порталу «Чита.ру» руководитель представительства МИД России в Чите Алексей Котельников.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Развитие внешнеэкономической деятельности, привлечение иностранных инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, развитие въездного туризма рассматривается как факторы развития региональной экономики и увеличения поступлений в бюджет Забайкальского края. Китайские инвесторы много раз заявляли о своих намерениях начать реализацию проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства, некоторые инвестпроекты реализуются, о других же ничего не слышно, отметил дипломат.

Нашумевшая в прошлом году история с арендой земель сельскохозяйственного назначения, по сути, закончилась ничем, говорит Котельников. «Дальше деклараций дело не пошло. Да и не могло пойти, так как в крае нет такого количества оформленной земли, которое могло бы быть передано в аренду. Как часто случается с такого рода историями, китайская компания «Хуаэ Синбан», вероятно, преследовала свои цели. При этом я не хочу сказать, что сотрудничество в области сельского хозяйства не имеет перспективы. Если обратиться к опыту других регионов, таких, как Якутия, Хабаровский и Приморский края, то там успешно реализуются проекты строительства тепличных комплексов с участием японских и южнокорейских компаний на основе передовых агротехнологий», — сказал представитель МИД.

«Было очевидно, что эта история с арендой земли закончится пшиком, потому что реального содержания в ней не было, — считает политолог Анатолий Савостин. — Была раздутая средствами массовой информации ситуация с декларацией о намерениях. Таких деклараций региональные чиновники пачками подписывают, но здесь вмешались антикитайские настроения в обществе и борьба с бывшим губернатором края Константином Ильковским. Ильковского «свергли», теперь «захват земель китайцами» никому не интересен».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, планы властей по передаче в аренду китайской компании Huae Xingbang 115 тыс. га земель в Забайкальском крае сроком на 49 лет вызвали большой общественный резонанс в регионе и даже в стране. Рассказывая об этом проекте, Константин Ильковский отмечал, что на территории региона свыше 800 тысяч гектаров свободных пахотных земель, сохранивших естественное плодородие и экологическую ценность. Переговоры с рядом крупных российских компаний, занимающихся сельскохозяйственным производством, показали, что в России нет инвесторов, желающих масштабно осваивать забайкальские земли, так как край входит в зону рискованного земледелия. Обсуждение вопросов инвестирования в это направление с китайской стороной «оказалось более перспективным, в результате чего и был подписан протокол о намерениях». Компания якобы была готова инвестировать в освоение забайкальских земель порядка 24 млрд рублей и обещала привлекать не менее 75% местных трудовых ресурсов.

Однако экономические объяснения мало кого устраивали, случился грандиозный скандал, подорвавший и так не очень крепкие позиции губернатора. Несколько акций протеста прошли в Чите, их освещали многие федеральные СМИ. Основные претензии, которые звучали из уст протестующих в адрес властей, связаны с опасениями китайской экспансии. «Через несколько лет мы не заметим, как китайцы будут заправлять нашим регионом, а наши внуки будут носить китайские имена и говорить по-китайски», — говорили митингующие.

После митингов Ильковский заявил, что «никакой истории с арендой земли нет и не было». На встрече с блогерами глава региона добавил, что с помощью этой темы власти планировали привлечь российских инвесторов, однако они так и не появились.

В феврале 2016 года Ильковский ушел в отставку, на выборах в сентябре 2016 года губернатором Забайкальского края была избрана Наталья Жданова.