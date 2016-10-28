Оренбург, 28 октября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В Оренбурге 28 октября суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении министра физической культуры, спорта и туризма региона Олега Пивунова. С этого дня Олег Пивунов, находившийся в ИВС, взят под домашний арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Vassilis Домашний арест

Также она отметила, что следственные органы ходатайствовали о заключении главы Минспорта под стражу, поскольку в рамках уголовного дела будет оцениваться деятельность заместителей и бухгалтерии спортклуба «Южный Урал», где в 2013—2014 годах Пивунов пребывал в должности гендиректора. Следователи выразили опасение, что обвиняемый в налоговом преступлении может оказать давление на свидетелей и бывших подчиненных.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении главы Минспорта Оренбуржья возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение по поводу неисполнения налоговых обязательств на сумму более 20 млн рублей. Кроме того, Олег Пивунов подозревается в коррупции.

Задержание Пивунова вызвало большой резонанс. Общественность встала на защиту главы областного ведомства. В поддержку высказались хоккеисты, их родители, болельщики, а также известные оренбургские тренеры. Они считают, что Олег Пивунов внес большой вклад в развитие спорта в регионе, особенно хоккея, и характеризуют Пивунова как умного и грамотного управленца.