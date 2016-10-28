Москва, 28 октября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Сегодня даже самый отчаянный оптимист не говорит о завершении кризиса. Даже власти, говоря о перспективах и успокаивая население, что, дескать, всё позади, делают это осторожно. Назвать бессилием введение пособие на бедность нельзя, бывали времена и хуже. Однако не стоит возбуждаться на этот счет. К данному предложению, как и ко многим предложениям отдельных министерств правительства, всегда стоит относиться с долей «оптимизма». Потому что создается ощущение некого взброса информации на предмет «пощупать» мнение общества и заинтересованных структур, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им.Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Иначе другими словами это не назовешь, потому что уровень проработки подобных предложений, мягко говоря, не что не проработанный, а откровенно сырой. Есть некая заинтересованность у государства ввести ту или иную инициативу. Тут и происходит взброс. Как воспринимать это обществу неясно. Не обсуждая тему «налога на тунеядство», который на поверку оказался и не про тунеядство вовсе и который вызвал огромный резонанс в обществе, тема пособия на бедность тоже претендует на такой же бурный эффект. Из каких источников этого будет происходить?! За счет возможного сокращения каких-либо других источников или введения еще какого либо налога тоже непонятно, если даже сама замминистра отметила, что в бюджета на ближайшие три года расходы на эти меры не отражены», — отметил эксперт.

«Насколько я понимаю это вряд ли пенсионеры, так как они получают и пособия и региональные надбавки. Хотя, безусловно, нуждающихся среди них наверно больше, чем среди тех, кто получает социальные выплаты. Основной нуждающийся потребитель — это семьи с детьми до 16 лет. Но, собственно, и сейчас нуждающиеся семьи с детьми получают пособия от государства. Помогают ли эти пособия семьям. На мой взгляд, нет. Это некая имитация пособия, которая не способна обеспечить ребенку даже подгузники. Но механизм четко отлажен. Условно нуждающиеся подают документы в местный УСЗН, и при подтверждении минимального уровня дохода (он пересматривается ежегодно исходя из величины прожиточного минимума в каждом регионе) получают пособие. Однако замминистра заявила, что необходимо ввести в законодательство понятие «нуждаемость». Видимо речь идет, скорее всего, об иной категории граждан. И тут казус — кто нуждается, а кто нет. По такой схеме треть населения страны можно записать в нуждающиеся. Так как критерии это и есть самое основное. Думаю только их обсуждении займет не один год)», — высказал свое мнение Абрамов .

«Нужно ли это пособие? Сложно сказать. По большому счету данное пособие проблему не решит. Бедным легче не станет, если только кратковременно. А если и способно решить, то размер пособия должен быть соответствующим не менее двух МРОТ. Иначе смысл пособия теряется. И произойдет примерно так же как с пособием по безработице, которое вроде есть, но реально никому не нужно, так как его уровень не позволяет существовать. Отсюда в России такой условно не высокий уровень безработицы. Потому что мало кто вообще возлагает надежды на службы занятости и официально регистрируется безработными, только в исключительных случаях», — резюмировал эксперт.

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