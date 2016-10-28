Нижнекамск, Татарстан, 28 октября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Руководство хоккейного клуба «Нефтехимик» (Нижнекамск) отправило в отставку тренерский штаб клуба во главе с Николаем Соловьевым. Об этом сообщается в пятницу, 28 октября, на официальном сайте российской команды.

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«После поражения в матче с «Барысом» тренерский штаб ХК «Нефтехимик» во главе с Н. Соловьевым подал в отставку, — говорится в сообщении клуба. — Руководство ХК «Нефтехимик отставку приняло».

Отметим, что после 25 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Нефтехимик» пока занимает в турнирной таблице Восточной конференции 14-е место, имея в активе 28 очков.