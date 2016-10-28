Тегеран, 28 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Иран успешно реализует свой план по привлечению иностранных инвесторов в свой нефтегазовый сектор. Так, ИРИ и Индия будут вместе разрабатывать крупное газовое месторождение Farzad-B, расположенное в Персидском заливе, на юге Ирана. Соответствующую сделку стороны планирую заключить к марту 2017 года. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает «Иран.ру» со ссылкой на правительство Индии.

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В настоящее время зарубежное инвестиционное подразделение индийской компании «Indian explorer Oil and Natural Gas Corp. ONGC Videsh Ltd (OVL) разрабатывает генеральный план развития иранского месторождения. В индийском правительстве сообщили, что Тегеран и Нью-Дели нацелены на то, чтобы в марту заключить окончательное соглашение по газовому месторождению Farzad-B. Финансовые затраты на развитие проекта оцениваются в $3−5 млрд.

Напомним, что месторождение Farzad-B компания ONGC открыла еще в 2008 году. Тогда же развитие проекта было признано коммерчески целесообразным. В 2009 году Иран и Индия начали переговоры по работе на месторождении плозадью 607 млрд кубометров газа, из которых извлекаемы 358,4 млрд кубометров. Еще через год после этого индийские специалисты подготовили генеральный план развития месторождения, однако тогда власти страны опасались, что США могут ввести против них санкции. Нью-Дели не стал рисковать и не подписал контракт с Тегераном о совместной работе по разработке участка.

ИРИ обладает четвертыми по величине в мире месторождениями нефти. Иранские запасы газа оцениваются в более чем 33 триллиона кубических метров. По запасам голубого топлива опережает Иран только Россия.

В апреле этого года в Тегеран с визитом прибыл министр нефти и газа Индии Дхарменда Прадхана. В состав индийской делегации вошли управляющий директор ONGC Нарендра Кумар Верма и председатель India Oil Corp. (IOC) Баласубраманиан Ашок. Главной темой переговоров стал вопрос о разработке крупного иранского газового месторождения Farzad-B. По словам индийского министра, основной интерес Нью-Дели в Иране составляет разведка и добыча энергетических ресурсов. Прадхана напомним, что между ИРИ и Индией есть старые договоренности. Кроме того, Индия продолжала покупать иранскую нефть в сложный для исламской республики период санкций, писало ИА REGNUM.

Уже после визита индийского министра в Тегеран переговоры между сторонами продолжились. Вроде бы не в их интересах затягивать процесс. Однако, несмотря на то, что в марте 2016 года, Иран и Индия договорились подписать контракт на разработку Farzad-B к октябрю, и компаниям, участвующим в сделке были даны сроки для завершения переговоров, до сентября подвижек в этом вопросе не было. Так, заместитель руководителя NIOC по развитию и инженерным вопросам Голямреза Манучехри тогда заявил, что дата, по согласованию с иностранными компаниями вопросов разработки иранских нефтяных и газовых месторождений до сих пор не определена. Однако тендеры на этот счет будет проходить вскоре, сообщил Минучехри. Только теперь уже на уровне правительства планируется подписать контракт в марте 2017 года.