Москва, 28 октября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В администрации президента России не располагают сведениями о российских гражданах, задержанных в Сербии в связи с «черногорским случаем». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 28 октября.

Secretary of Defense Николай Патрушев

Комментируя сообщения СМИ о том, что визит в Сербию секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева связан именно с урегулированием «черногорского случая», в котором якобы замешаны граждане России, Песков отметил, что Кремль не располагает такой информацией.

«Патрушев находится в статусе достаточно активного взаимодействия и диалога со своими зарубежными коллегами. Учитывая особый характер наших отношений с сербами, конечно, вполне нормально, что происходят такие обмены визитами», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что, как правило, в ходе таких встреч обсуждаются двусторонние отношения, в том числе и положение дел в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября СМИ сообщили, что из Сербии депортированы несколько российских граждан: их подозревают в причастности к подготовке терактов после выборов в Черногории. Неожиданный визит Патрушева в Сербию связан с урегулированием «черногорского случая».

Напомним, 16 октября 2016 года, в день парламентских выборов в Скупщину (парламент) Черногории власти сообщили о задержании 20 граждан Сербии, которых подозревают в подготовке государственного переворота.