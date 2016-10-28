Москва, 28 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Для достижений целей по инфляции в 4% ЦБ считает оптимальным уровень ставки в 7−8%, именно такой ставка станет в 2017 году. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 октября зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 10%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«ЦБ ожидаемо оставил ставку без изменения, поэтому особого влияния на валютный рынок решение регулятора оказывать не будет. А вот ставка ФРС в декабре, скорее всего, будет повышена. С одной стороны, это спровоцирует рост курса доллара, а также вызовет отток спекулятивного капитала из рублевых активов, так как разница между долларовой и рублевой ставками будет сокращаться, и это окажет сильнейшее давление на рубль», — отметил он.

С другой стороны, для carry trade остается много возможностей, поэтому, после некоторой стабилизации, спекулянты вновь начнут покупать рубли, прогнозирует Люшин. «Но это вряд ли продлится долго, поскольку ЦБ в следующем году продолжит снижение ставки. Учитывая, что инфляцию в 4% регулятор планирует достичь в 2017 году, снижение ставки будет плавным, но целевым уровень стоит считать диапазон 7−8%, именно этот уровень, судя по всему, ЦБ считает оптимальным при выполнении целей по инфляции», — говорит эксперт.28 октября Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.