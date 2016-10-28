Манила, 28 октября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Корабли ВМС КНР покинули спорный район в Южно-Китайском море, предоставив филиппинским рыбакам доступ к рифу Скарборо, заявил министр обороны Филиппин Делфин Лоренсана, сообщает 28 октября Reuters.

RIMPAC Корабль ВМС Китая

«Три дня назад китайские рыболовные суда, корабли береговой охраны и военные суда КНР покинули район рифа Скарборо», — сказал Лоренсана.

«Если китайские корабли покинули этот район, это означает, что рыболовные суда Филиппин могут возобновить свой промысел», — добавил Лоренсана.

Напомним, на протяжении последних четырех лет район рифа Скарборо был заблокирован для рыболовных судов Филиппин. Министр обороны Филиппин не указал причину, по которой суда КНР покинули данный район.

По результатам официального визита президента Филиппин Родриго Дутерте в КНР стало известно, что Филиппины восстановят экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, а Пекин окажет финансовую поддержку развитию инфраструктуры Филиппин.

20 октября президент Филиппин Родриго Дутерте, после встречи с главой КНР Си Цзиньпинем в Пекине, заявил, что США «пора прощаться» с экономическим и военным сотрудничеством с островным государством, а также объявил, что отныне главными союзниками Филиппин станут Китай и Россия.

26 октября, во время официального визита в Японию, Дутерте заявил, что его визит в КНР преследовал исключительно экономические цели и не предусматривал обсуждение вопросов, касающихся военных союзов или покупки оружия.