Москва, 28 октября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Кремле никак не относятся к обращениям с запретом на празднование Хэллоуина. Об этом 28 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Кремль никак не относится к таким обращениям», — сказал Песков.

Он позволил себе «такую маленькую историческую реминисценцию»: «Новый год никогда не был традиционно русским праздником и тоже пришел из-за границы».

Напомним, из года в год в России появляются петиции и требования запретить празднование Хэллоуина в России, который является «чуждым России праздником».