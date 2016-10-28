Москва, 28 октября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Снижение расходов на здравоохранение в проекте федерального бюджетана 2017−2019 годы на 18,8% является техническим перераспределением средств между бюджетом ФОМС и федеральным бюджетом, фактически ни одной копейки снижения по этому разделу нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), комментируя основные разделы внесенного правительством РФ проекта бюджета."Что означает снижение расходов по здравоохранению на 18,8%? Изменение порядка финансирования высокотехнологической медпомощи (ВМП). Она в 2016 году шла через федеральный бюджет, теперь будет через ФОМС. Все эти средства предусматриваются в полном объеме в бюджете ФОМС, и ни одной копейки снижения по этому разделу не происходит, это техническое изменение», — сказал он. Депутат прокомментировал также снижение расходов на национальную оборону более чем на 20% относительно бюджета 2016 года. «Мы видим, что происходит очень существенное снижение, но это объясняется теми решениями, которые мы принимаем в поправках в бюджет 2016 года. Это решения, позволяющие снять задолженность по кредитам предприятий ОПК. Это решение по существу и отражается на этих цифрах», — отметил Макаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Он также назвал цифры финансирования расходов бюджета по другим разделам: национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,943 трлн рублей, национальная экономика — 2,318 трлн рублей, что означает рост на 7% к бюджету 2016 году, по ЖКХ — расходы растут на 5,4%, по охране окружающей среды — на 18,6%, по разделу «Образование» — на 2%, по культуре и кинематографии — рост на 4,4%, физкультура и спорт — рост более чем на 35%. «Каждая цифра будет проверена комитетом по бюджету и экспертами», — пообещал Макаров.