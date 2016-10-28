Варшава, 28 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Тела президента Польши Леха Качиньского и его жены, погибших в 2010 году в результате падения самолета под Смоленском, эксгумируют 14 ноября 2016 г. Об этом сообщает в пятницу, 28 октября, RMF со ссылкой на свои источники.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News На месте авиакатастрофы

По данным радиостанции, изучение останков 2-х человек будет проводиться в учреждении судебной медицины Collegium Medicum Ягеллонского университета. Затем тела людей будут вновь погребены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура Польши приняла решение об эксгумации тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском. Родственники некоторых погибших уже получили уведомления об извлечении тел.

Ожидается, что патологоанатомические экспертизы с использованием компьютерной томографии прольют свет на ход катастрофы и ее причины.

Напомним, «борт №1» Польши, где находились президент страны Лех Качиньский и члены правительства, упал 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате инцидента погибли 96 человек, включая членов экипажа.

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