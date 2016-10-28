Лондон, 28 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум.



Müller Энтони Блэр

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал к организации оппозиции выходу страны из состава Евросоюза, сообщает The Guardian.

В ходе своего первого вмешательства в процесс выхода Соединенного Королевства из состава ЕС он также призвал Терезу Мэй быть готовой рассмотреть все варианты выхода из ЕС, в том числе и отказаться от него в случае, если общественное мнение изменится.

Блэр призвал к созданию движения, в которое войдут 48% тех избирателей, которые на референдуме голосовали за сохранение членства в ЕС.

«Мы теперь партизаны. Мы должны набрать потенциал мобилизации и организации», — отметил бывший глава британского правительства в статье для New European.

Позднее, в интервью BBC Блэр не исключил возможность другого референдума.

«Если станет очевидным, что это будет соглашение, которое не стоит того, чтобы выходить из ЕС, или такое, последствия которого слишком значительны, что люди будут не готовы идти на него. Нужен будет способ — будь то через парламент, выборы или референдум, — с помощью которого люди смогут выразить свое мнение», — заявил он.

Блэр, часто критикующий своего преемника на посту главы Лейбористской партии Джереми Корбина, недавно отметил, что он, возможно, готов к возвращению в политику.

Напомним, для начала процесса выхода Соединенного Королевства из состава ЕС Лондон должен официально задействовать статью 50 Лиссабонского договора, что, как планируется, будет сделано в начале следующего года. После начала выхода Лондон и 27 оставшихся членов европейского блока приступят к переговорам об условиях выхода. Тераза Мэй недавно заявила, что она видит приоритетной задачей контроль иммиграции. В свою очередь, страны-члены ЕС считают, что для получения доступа на рынок ЕС Лондон должен сохранить свободу перемещения граждан ЕС.