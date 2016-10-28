Чайковский, Пермский край, 28 октября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В городе Чайковском Пермского края вынесен приговор молодому человеку, который признан виновным в совершения преступления в отношении девятилетней девочки по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает ряд местных СМИ.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Шокирующее преступление произошло в Чайковском 1 апреля 2016 года. Девятилетняя девочка возвращалась домой после прогулки, когда следом за ней в кабину лифта многоэтажки на улице Азина зашел неизвестный юноша. После совершения действия сексуального характера злоумышленник скрылся, сообщает телекомпания «Рифей Пермь».

Со слов потерпевшей был составлен фоторобот преступника. Парня опознала местная жительница. К этому моменту молодой человек решил добровольно сдаться правоохранительным органам и явился с повинной, отмечает портал v-kurse.ru.

Допрошено более 30 свидетелей; проведены семь экспертных исследований, обыск в квартире обвиняемого; с применением полиграфа обвиняемому проведено психофизиологическое исследование, с учетом которого в совокупности с другими доказательствами установлена и доказана причастность обвиняемого к совершению инкриминируемого ему преступления, сообщает портал «Чайковские новости».

28 октября Чайковский городской суд Пермского края признал молодого человека виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.