Ставрополь, 28 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум.



wilhei Рубли

Правительство Ставропольского края утвердило проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с дефицитом 3,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Проект бюджета утвержден 28 октября на внеочередном заседании руководства края.

По словам вице-премьера — министра финансов Ставрополья Ларисы Калинченко, объём доходов в 2017 году прогнозируется в сумме порядка 78,9 млрд рублей, расходы — около 82,5 млрд рублей. Дефицит бюджета 2017 года планируется компенсировать профицитными параметрами бюджета в 2018 и 2019 годах.

Это позволит к 2020 году снизить госдолг региона на 10 миллиардов рублей.

Направленность расходной части бюджета останется социальной. Но если раньше социальные расходы, образование и здравоохранение занимали в бюджете до 80%, то теперь порядка 66%. Порядка 6,5 млрд рублей бюджетных средств будут направлены в 2017 году на развитие основных отраслей экономики.

Рост бюджетных инвестиций запланирован на краевые программы по ремонту школьных окон и кровель (по 200 млн рублей). Увеличат бюджетные вливания более чем на 1 млрд рублей в реальный сектор экономики Ставрополья.

На 300 млн рублей вырастет финансирование импортозамещения в сельском хозяйстве. На 70 млн рублей (до 5,3 млрд рублей) вырастет финансирование краевого дорожного фонда.

200 миллионов рублей будут направлены на выполнение программы поддержки местных инициатив. В Минфин поступило 119 заявок от муниципалитетов.

В год своего 240-летия дополнительную финансовую помощь получит город Ставрополь. Средства пойдут на благоустройство краевого центра и развитие городского хозяйства.

«В непростых экономических условиях нынешний бюджет можно назвать «диетическим». Весь рост нашего налогового потенциала мы направляем на поддержку медицины, образования, развитие сельского хозяйства и ряда других отраслей», — прокомментировал принятие бюджета глава региона Владимир Владимиров.

Утвержденный правительством проект главного финансового документа Ставропольского края на 2017 год отправится на рассмотрение в региональный парламент.

Напомним, накануне Дума Ставрополья утвердила изменения в бюджете на текущий год, увеличив дефицит его на 6,2 млн рублей.